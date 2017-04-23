Північна Корея пригрозила ядерним ударом Австралії

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Неділя, 23 квітня 2017, 08:20

У Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".

Про це пише ABC news.

Північнокорейський МЗС запропонував Австралії "двічі подумати про наслідки", перш ніж "сліпо слідувати" політиці США.

"Якщо Австралія продовжить слідувати крокам США з ізоляції і придушення Північної Кореї ... це буде акт самогубства за допомогою ядерного удару стратегічних сил Північної Кореї", - йдеться в заяві.

З такою загрозою виступила Північна Корея, після того, як міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп зявила, що ядерна програма КНДР становить серйозну загрозу її країні.

Як відомо, віце-президент США Майк Пенс в рамках свого азіатського турне відвідав Австралію. Ядерна та ракетна програми КНДР стали однією з головних тем на переговорах Пенса з лідерами країн цього регіону.

За словами Пенса, мирна денукліарізація Корейського півострова досі  можлива, оскільки Вашингтон налагоджує відносини з Пекіном.

У той же час авіаційна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" планує спільні з кораблями японських ВМС навчання неподалік від берегів Корейського півострова.

Раніше Північна Корея заявила, що готова використовувати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США і готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

Теми: ядерна зброя Північна Корея Австралія
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