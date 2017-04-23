Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Американський авіаносець "Карл Вінсон" знову попрямував до КНДР

Неділя, 23 квітня 2017, 07:32

Авіаційна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" до кінця квітня прибуде в Японське море.

Про це заявив в суботу віце-президент США Майк Пенс на прес-конференції в Австралії, куди приїхав в рамках свого азіатського турне, повідомляє BBC.

Ядерна та ракетна програми КНДР стали однією з головних тем на переговорах Пенса з лідерами країн цього регіону.

За словами Пенса, мирна денукліарізація Корейського півострова все ще можлива, оскільки Вашингтон налагоджує відносини з Пекіном.

КНДР і США в останні час зробили на адресу один одного ряд різких заяв. Північна Корея попередила, що відповість на можливий ядерний удар з боку США власним ударом. Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, знову пообіцяв "вирішити проблему" КНДР.

11 квітня президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox, що США відправляють "дуже потужну армаду" в сторону Корейського півострова.

Його слова викликали бурхливу реакцію в Східній Азії, де запідозрили, що США готуються до превентивного удару по Північній Кореї. Проте 19 квітня з'ясувалося, що кораблі вирушили не на північ, до Японського моря, а в іншу сторону - до Австралії - для запланованих навчань з австралійськими військовими.

На наступний день представники Білого дому і Пентагону уточнили, що ніякої помилки в словах Трампа не було, оскільки похід "Карла Вінсона" від початку планувався по маршруту до Корейського півострова через Австралію.

У той же час японська газета Yomiuri Shimbun повідомила, що ударна група флоту США розпочне спільні з кораблями японських ВМС навчання неподалік від берегів Корейського півострова.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північна КореяЯпоніяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Північна Корея
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: