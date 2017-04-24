У Франції пораховані майже всі голоси, лідирує Макрон

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Понеділок, 24 квітня 2017, 03:53

Після підрахунку майже всіх голосів в першому турі президентських виборів у Франції лідирує колишній міністр економіки і творець руху "Вперед" Еммануель Макрон.

Про це повідомляє DW з посиланням на МВС.

За даними на ранок понеділка він набирає 23,82 відсотка голосів.

Права популістка, лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен набирає 21,58 відсотків.

За консерватора Франсуа Фійона проголосували 19,96 відсотка виборців, за Жан-Люка Меленшона - 19,49 відсотка.

Як відомо, за даними екзіт-полів, які проведені всіма ключовими французькими соцслужбами, у другий тур виходять Еменуель Макрон та Марін Ле Пен.

Теми: Франція вибори
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