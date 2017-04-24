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Во Франции посчитаны почти все голоса, лидирует Макрон

Понедельник, 24 апреля 2017, 03:53

После подсчета почти всех голосов в первом туре президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает DW со ссылкой на МВД.

По данным на утро понедельника он набирает 23,82 процента голосов.

Правая популистка, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набирает 21,58 процентов.

За консерватора Франсуа Фийона проголосовали 19,96 процента избирателей, за Жан-Люка Меленшона - 19,49 процента.

Как известно, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциявиборы
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