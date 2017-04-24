На суддю в справах Насірова й Мартиненка відкрили дисциплінарну справу

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу проти судді Солом'янського районного суду Києва Олександра Бобровника.

Про це повідомила секретар другої дисциплінарної палати ВРП Тетяна Малашенкова, передають "Українські новини".

Відповідне рішення палата прийняла на засіданні 24 квітня.

Відзначається, що справа проти Бобровника стосується несвоєчасного внесенням ним копій своїх судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень.

Зокрема, подібні факти зафіксовані в лютому-березні 2017 року.

Згідно із законодавством, судові рішення повинні вноситися до реєстру не пізніше наступного дня після їх прийняття.

У разі рішення палати про наявність в діях судді Бобровника ознак порушення присяги, він буде відсторонений і на розгляд ради буде подано подання про його звільнення.

Як відомо, 7 березня суддя Бобровник заарештував відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова і встановив заставу в розмірі 100 млн гривень.

22 квітня суддя відмовився заарештувати колишнього народного депутата від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки.

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