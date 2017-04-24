Польща вимагає від Росії безпеки для місії ОБСЄ на Донбасі

Польща закликає Росію забезпечити безпеку спостерігачів спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі на Донбасі.

Про це заявляє Міністерство закордонних справ Польщі, передають "Українські новини".

"Ми закликаємо всі сторони, у першу чергу Росію, забезпечити безпеку спостерігачів, що виконують їхню роботу, і дати місії можливість вільно виконувати мандат, доручений їй ОБСЄ. Присутність СММ ОБСЄ залишається ключовим елементом у процесі пошуку врегулювання російсько-українського конфлікту", – сказано в заяві.

Зовнішньополітичне відомство закликало все співтовариство ОБСЄ належним чином відреагувати на підрив автомобіля спостерігачів місії на міні, що сталося 23 квітня в Луганській області, у результаті якого 1 член місії загинув, ще 2 – поранено.

МЗС Польщі також вказує на необхідність провести об'єктивне розслідування обставин інциденту.

"Водночас ми хотіли б підтвердити, що в останні тижні СММ ОБСЄ регулярно повідомляла про активізацію різних видів актів агресії проти спостерігачів у районі, контрольованому підтримуваними Росією бойовиками. З 24 березня зареєстровано щонайменше вісім таких інцидентів, включаючи попереджувальні постріли в напрямку патрулів", – зазначає відомство.

"Проросійська влада також почала пропагандистську кампанію, спрямовану на місію, що ускладнило її роботу", – наголошує МЗС Польщі.

Зазначається, що поляки становлять одну з найбільших національностей у складі місії: на даний час у СММ ОБСЄ працюють 38 спостерігачів із Польщі, більшість із яких виконують свої обов'язки на Донбасі.

"Широка присутність польських громадян серед співробітників СММ ОБСЄ підтверджує прихильність Польщі до практичних дій, спрямованих на забезпечення відновлення миру в Україні", – пояснює МЗС.

Безпека спостерігачів є для Польщі пріоритетом.

Як відомо, 23 квітня у районі села Пришиб на окупованій частині Луганщині підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, внаслідок загинув медпрацівник із США, поранення отримали громадянка Німеччини і громадянин Чехії.