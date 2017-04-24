У САП очікують, що суд у Молдові розгляне екстрадицію Чауса

Суд у Молдові розгляне питання видачі Україні судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса цього тижня.



Про це повідомляє 24 квітня прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови цього тижня судом Молдови буде розглянуто апеляцію прокуратури на запобіжну міру у вигляді домашнього арешту для судді Миколи Чауса та видачу українським правоохоронним органам для здійснення правосуддя", – йдеться в повідомленні.

В САП нагадують, що клопотання про затримання та видачу судді Чауса для здійснення правосуддя Україні було передано молдавський стороні 18 січня 2017 року, а 6 березня 2017 року детективи НАБУ особисто відвезли документи для здійснення процедури екстрадиції у Кишинів у прокуратуру Молдови.

Наразі, за інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, Чаус знаходиться під екстрадиційним арештом, проте суд Молдови, враховуючи його перебування під вартою більше місяця та відсутність можливості впливати на хід слідства, відпустив його під домашній арешт.

В САП зауважують, що суддя Чаус знаходиться на території Молдови і до моменту передачи його українським правоохоронцям всі процесуальні дії з ним проводять правоохоронні органи Молдови згідно молдовського законодавства та міжнародно-правових угод.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $ 150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Українська правда