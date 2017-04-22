Чаус у Молдові перебуває під домашнім арештом

Суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус станом на 20 квітня в Молдові перебував під домашнім арештом.

Про це повідомили "Українській правді" в прес-служба НАБУ в суботу ввечері після появи в ЗМІ інформації, що Чауса випустили на свободу.

У НАБУ уточнили, що Чаус перебуває під домашнім арештом на орендованій квартирі і відмовляється співпрацювати зі слідством.

У прес-службі пояснили, що суд відхилив апеляцію прокурорів на екстрадиційний арешт Чауса.

Актуальну інформацію щодо судді в НАБУ пообіцяли повідомити в неділю.

Раніше видання "Страна" з посиланням на власні джерела повідомило, що Чаус вже тиждень перебуває на свободі.

"В даний момент він вже тиждень перебуває на свободі. Молдавська влада його відпустила, бо закінчився термін його тримання під вартою. Це не означає, що по ньому відмовлено в екстрадиції, однак це означає, що в даний момент він на волі", - повідомило виданню джерело в суддівських колах.

Як повідомлялося, 10 квітня глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявляв, що Чаус перебуватиме під арештом до завершення екстрадиції в Україну.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $ 150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня Чаус був затриманий в Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді були спрямовані молдавській стороні.

Оксана Коваленко, УП