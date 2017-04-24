Підрив авто ОБСЄ: У Меркель заявили про "особливу відповідальність" РФ

Берлін розраховує на швидке розслідування загибелі спостерігача СММ ОБСЕ і поранення двох співробітників 23 квітня.

Про це заявив в понеділок у Німеччині представник уряду Георг Штрайтер, повідомляє Укрінформ.

"Федеральний уряд чекає від російського керівництва, що воно буде вживати негайних заходів для з'ясування обставин інциденту і покарання відповідальних", - заявив представник Меркель.

За його словами, на "підтримуваних Росією сепаратистах, які протизаконно і насильно окуповували частини української території, лежить особлива відповідальність".

Також вказується, що офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер у свою чергу зазначив, що важливо прояснити, чи був недільний інцидент трагічною випадковістю або за ним стоїть щось більше, саботаж роботи місії світу.

Він також звернув увагу на те, що трагедія сталася на фактично контрольованій сепаратистами території, недалеко від Луганська, "що покладає особливу відповідальність на усіх, хто підтримує сепаратистів, тих, хто сидить в Москві".

Як відомо, у неділю 23 квітня на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

В українському МЗС заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.