Підрив автомобіля СММ ОБСЄ: 1 член місії загинув, 2 постраждали

В результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

The #OSCE SMM can confirm that a patrol consisting of 6 patrol members and 2 armoured vehicles has been involved in a serious incident (1/4)

As a result of this incident, one patrol member has died and two members have been taken to hospital for further examination. (3/4)