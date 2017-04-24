День в АТО: Бойовики здійснили 9 обстрілів

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Понеділок, 24 квітня 2017, 18:28

Проросійські бойовики від початку дня здійснили 9 обстрілів по опорних пунктах Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку, з використанням мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції поблизу Авдіївки. На Приморському напрямку, по опорних пунктах поруч Широкиного противник застосував 122-міліметрову легку переносну реактивну систему "Партизан" та стрілецьку зброю", - сказано у повідомленні.

Крім того, з кулеметів великого калібру бойовики били по оборонцях Водяного, а зі стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Мар'їнки. Також в районі Мар'їнки діяли ворожі снайпери.

"Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

Українська правда

Теми: АТО
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