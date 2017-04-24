Бойовики обстріляли КП "Мар’їнка" та житлові квартали міста

Підрозділи проросійських бойовиків з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли контрольний пост "Мар’їнка" Державної прикордонної служби України.

Як повідомляє у понеділок ввечері прес-центр АТО, незаконні збройні формування вели вогонь з боку населеного пункту Олександрівка, що перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Окрім того, згідно з повідомленням прес-центру АТО, під час обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь проросійських бойовиків потрапили житлові квартали міста.

"Наразі черговими оперативними службами з’ясовується вид зброї, яку застосовує противник, та за непідтвердженою інформацією мова йде про міномети калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатомети", - зазначили у штабі.

Вже відомо, що є руйнування будинків, однак про постраждалих мешканців чи військовослужбовців наразі інформація відсутня.

Українська правда