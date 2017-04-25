Марін Ле Пен залишила пост лідера "Національного фронту"

574 перегляди
0
Вівторок, 25 квітня 2017, 06:36

Кандидат на пост президента Франції Марін Ле Пен заявила, що відійде від керівництва партією "Національний фронт", щоб зосередитися на другому турі президентських виборів.

Про це пише BBC.

"Сьогодні ввечері я вирішила піти з поста президента "Національного фронту", - сказала кандидат в президенти в ефірі телеканалу France 2. Вона пояснила це бажанням бути "вище партійних інтересів".

"Я завжди вважала, - сказала Ле Пен, - що президент республіки є президентом усіх французів. Тепер потрібно переходити від слів до справи", - пояснила вона.

Незважаючи на результати опитувань, згідно з якими кандидат у президенти Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон має більші шанси перемогти у другому турі виборів, Ле Пен заявила про впевненість у власній перемозі.

"Ми можемо перемогти. І ми переможемо", - резюмувала вона.

Як відомо, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і екс-міністр економіки Еммануель Макрон  проходять до другого туру президентських виборів у Франції. Макрон отримав 23,75% голосів, Ле Пен - 21,53%.

Другий тур виборів у Франції відбудеться 7 травня.

Теми: Франція вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Франції порахували 100% бюлетенів, Макрон набрав 24,01% голосів 24 квітня 2017, 22:20
Макрон виграв у великих містах, Ле Пен - в районах безробіття 24 квітня 2017, 12:44
Маленька французька революція: що показав перший тур президентських виборів 24 квітня 2017, 10:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп планує скорочення допомоги Україні по лінії USAID - Foreign Policy
Поставки електроенергії до ОРЛО припинено
Експертиза підтвердила: голос на записах щодо MH17 належить Дубинському – ЗМІ
Бойовики обстріляли КП "Мар’їнка" та житлові квартали міста
Усі новини
Книги

6 книжок про книжки та їхніх авторів

#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва