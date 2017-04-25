Марін Ле Пен залишила пост лідера "Національного фронту"
Кандидат на пост президента Франції Марін Ле Пен заявила, що відійде від керівництва партією "Національний фронт", щоб зосередитися на другому турі президентських виборів.
Про це пише BBC.
"Сьогодні ввечері я вирішила піти з поста президента "Національного фронту", - сказала кандидат в президенти в ефірі телеканалу France 2. Вона пояснила це бажанням бути "вище партійних інтересів".
"Я завжди вважала, - сказала Ле Пен, - що президент республіки є президентом усіх французів. Тепер потрібно переходити від слів до справи", - пояснила вона.
Незважаючи на результати опитувань, згідно з якими кандидат у президенти Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон має більші шанси перемогти у другому турі виборів, Ле Пен заявила про впевненість у власній перемозі.
"Ми можемо перемогти. І ми переможемо", - резюмувала вона.
Як відомо, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і екс-міністр економіки Еммануель Макрон проходять до другого туру президентських виборів у Франції. Макрон отримав 23,75% голосів, Ле Пен - 21,53%.
Другий тур виборів у Франції відбудеться 7 травня.
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