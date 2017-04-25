До Порошенка в гості приїде Лукашенко, а потім – навпаки

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Вівторок, 25 квітня 2017, 12:35

Президенти України й Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко планують обмінятися візитами.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба українського лідера.

За її інформацією, зустріч президентів в Україні відбудеться 26 квітня. Глави двох держав візьмуть участь у заходах, присвячених річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вони спільно вшанують пам’ять загиблих у чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на ЧАЕС.

Також планується, що Порошенко та Лукашенко проведуть переговори на території Білорусі.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов попереджав, що Росія готується до повномасштабної війни, для чого проведе масштабні військові навчання в Білорусі за участю 100 тис. військовослужбовців.

Українська правда

Теми: Порошенко Лукашенко Білорусь
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