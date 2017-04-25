У Києві затримали викрадачів стародруку "Апостол" – поліція

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Вівторок, 25 квітня 2017, 16:49

В одному з ресторанів по вулиці Саксаганського у Києві під час проведення спецоперації правоохоронці затримали 3 осіб, які ймовірно причетні до викрадення книги "Апостол" з бібліотеки ім. Вернадського.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Спрацював департамент карного розшуку і департамент кримінальної розвідки. Зловмисники були затримані в одному з ресторанів на вулиці Саксаганського. Книжка була при них. Її хотіли нібито продати за 150 тисяч доларів, але зійшлись на 100 тисячах", – розповів подробиці спецоперації Тракало.

"Затримано троє осіб, які входили до злочинної групи. Вони всі фахівці з питань антикваріату. Наразі поліція проводить слідчі дії", – додав він.

За словами речника поліції, всі затримані є українцями. Наразі в 5-х місцях проводиться обшук.

Як повідомлялось, стародрук "Апостол" Івана Федорова 1574 року зник 10 травня 2016 року. Крадіжку виявила заступник з наукової роботи Національної бібліотеки Вернадського.

Викрадений в Києві першодрук є екземпляром однієї з найдавніших книг, надрукованих на території Росії.

Українська правда

 

Теми: Київ поліція
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