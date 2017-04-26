"Укрзалізниця" підкреслює, що не возить вантажі в ОРДЛО

"Укрзалізниця" заявляє, що не здійснює жодної діяльності на непідконтрольній території.

Про це йдеться в заяві компанії, оприлюдненій на офіційному сайті.

Зазначається, що товариство не використовує рухомий склад для будь-яких перевезень на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

"Укрзалізниця" також наголосила, що наразі відсутнє залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.

Залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно, рух поїздів зупинено.

Як відомо, 15 березня президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання РНБО, запропонував прийняти рішення про повну зупинку транспортного сполучення з окупованими територіями.

РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Перекриття транспортних шляхів в напрямку ОРДЛО не стосується гуманітарних вантажів, а також цивільного автотранспорту.

Порошенко заявляв, що українська сторона готова скасувати заборону на пересування вантажів через лінію розмежування на сході країни, якщо підприємства на окупованих територіях Донбасу будуть повернуті українським власникам і запрацює режим припинення вогню.

Українська правда