Лукашенко про ненапад: Білоруси приїдуть в Україну хіба на тракторі

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Середа, 26 квітня 2017, 12:52

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що між білорусами і українцями не може бути ворожнечі.

Про це він сказав на спільному з президентом України Петром Порошенком на брифінгу в Чорнобилі.

"Українці ніколи для білорусів не були чужими людьми… Ми рідні люди, ми завжди жили разом на цій території. Хто нас може розділити? Ніхто", - сказав він.  

За словами Лукашенко білоруси можуть приїхати в Україну "тільки на тракторі, допомогти вам".

"Ви (звернувся він до Порошенка –ред.) допомагаєте нам, ми допомагаємо вам. Ми будемо працювати лише заради миру. У нас немає іншої цілі. Ми рідні люди. Це позиція всього білоруського народу", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що треба якомога швидше припинити "міжусобні драчки, припинити з'ясування стосунків зі зброєю".

"Ми будемо робити все, щоб між нами завжди був мир", - сказав Лукашенко.

Як відомо, президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що жодна країна-агресор не втягне Білорусь у загарбницьку війну проти України.

Українська правда

Теми: Лукашенко Білорусь
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Коментарі — 2
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IP: 95.158.49.---Майже26.04.2017 13:13
Я, прочитавши заговок, подумав, що він каже про стан доріг :)
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IP: 93.72.45.---chookmas26.04.2017 13:12
Хтось повірив?
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