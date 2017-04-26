Справи на кривдників Майдану повинні бути в суді до жовтня – ГПУ

Генпрокурор Юрій Луценко доручив департаменту спецрозслідувань ГПУ до жовтня передати всі звинувачувальні акти щодо фігурантів подій на Майдані у 2013-2014 роках.

Про це він сказав під час всеукраїнської конференції прокурорів, яка має обрати прокурорське самоврядування, передають "Українські новини".

"Завдання номер один цього року – це справа Януковича про державну зраду", – сказав він.

"Передача департаментом спецрозслідувань аналогічних звинувачувальних актів до суду не пізніше вересня... по тих, хто винен у подіях на Майдані", – додав Луценко.

За його словами, цього року прокурори повинні належним чином оцінити дії Віктора Януковича та його оточення.

У січні 2017 року Генеральна прокуратура констатувала винесення судами 35 вироків у 220 справах, пов'язаних із акціями на Майдані Незалежності в Києві наприкінці 2013-го – початку 2014 років.

Як відомо, 21 листопада 2013 року багато киян вийшли на центральну площу столиці, протестуючи проти згортання командою Януковича курсу на євроінтеграцію. Після силового розгону мирної демонстрації вночі 30 листопада протести посилилися, а згодом переросли і в силове протистояння між мітингарями та представниками влади.

19 січня 2014 року на вулиці Грушевського, що веде до Кабінету міністрів та Верховної Ради, розпочалося запекле протистояння, яке призвело до перших жертв сред протестувальників.

18 лютого 2014 року силовики жорстоко розганяли і били учасників "мирного наступу", які йшли до Верховної Ради, а 20 лютого на Майдані Незалежності та Інститутській розстрілювали людей. Загалом загинуло понад 100 осіб.

Після цього Янукович із родиною та багато хто з його чиновників утекли з України до Росії. А РФ скористалася зі зміни влади в Україні: анексувала Крим і спровокувала конфлікт на сході України, який триває досі.

ГПУ хоче заочно судити Януковича за звинуваченням у держзраді, зокрема, з огляду на його лист до керівництва Росії з проханням ввести війська в Україну.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Олена Рощенко, УП