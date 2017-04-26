Дела по обидчикам Майдана должны быть в суде до октября – ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко поручил департаменту спецрасследований ГПУ до октября передать все обвинительные акты по фигурантам событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом он сказал во время всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать прокурорское самоуправление, передают "Українські новини".

"Задача номер один в этом году – это дело Януковича о государственной измене", – сказал он.

"Передача департаментом спецрасследований аналогичных обвинительных актов в суд не позже сентября... по тем, кто виноват в событиях на Майдане", – добавил Луценко.

По его словам, в этом году прокуроры должны должным образом оценить действия Виктора Януковича и его окружения.

В январе 2017 года Генеральная прокуратура констатировала вынесение судами 35 приговоров по 220 делам, связанным с акциями на Майдане Независимости в Киеве в конце 2013-го – начале 2014 годов.

Как известно, 21 ноября 2013 года многие киевляне вышли на центральную площадь столицы, протестуя против свертывания командой Януковича курса на евроинтеграцию. После силового разгона мирной демонстрации ночью 30 ноября протесты усилились, а позже переросли и в силовое противостояние между митингующими и представителями власти.

19 января 2014 года на улице Грушевского, которая ведет к Кабинету министров и Верховной Раде, началось ожесточенное противостояние, которое привело к первым жертвам сред протестующих.

18 февраля 2014 года силовики жестоко разгоняли и били участников "мирного наступления", которые шли к Верховной Раде, а 20 февраля на Майдане Независимости и Институтской расстреливали людей. В целом погибли более 100 человек.

После этого Янукович с семьей и многие из его чиновников сбежали из Украины в Россию. А РФ воспользовалась сменой власти в Украине: аннексировала Крым и спровоцировала конфликт на востоке Украины, который длится до сих пор.

ГПУ хочет заочно судить Януковича по обвинению в госизмене, в частности, из-за его письма к руководству России с просьбой ввести войска в Украину.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Алена Рощенко, УП