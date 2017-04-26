Сущенка в Росії залишили під вартою до кінця червня

Лефортовський суд Москви продовжив до 30 червня арешт українському журналісту Роману Сущенко, якого незаконно утримують у Росії і звинувачують в шпигунстві.



Про це повідомляє 26 квітня російський "Інтерфакс".



"Суд постановив: клопотання слідства задовольнити, продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно обвинуваченого Сущенка на два місяці, тобто до 30 червня 2017 року", – оголосила своє рішення суддя Маргарита Котова в середу.



Таким чином суд відхилив прохання адвоката Марка Фейгіна про зміну його підзахисному запобіжного заходу на домашній арешт, який він міг би відбувати в гостьовому будинку посольства України в Москві.



Відзначається, що засідання пройшло в закритому режимі, оскільки справа Сущенка має гриф "цілком таємно".



Перед початком розгляду обвинувачений і його захист просили залишити засідання відкритим, оскільки жодні відомості, що становлять держтаємницю, при продовженні запобіжного заходу ніколи не обговорюються.



"Ми розбираємося тільки з питанням про продовження терміну утримання під вартою, змісту справи це ніяк не стосується. Ніякі питання, що стосуються суті обвинувачення, раніше жодного разу не обговорювалися", – зазначив Фейгін, який також просив дозволити зйомку процесу.

Про затримання українця в Москві ФСБ повідомила 3 жовтня 2016 року.



Спецслужби РФ заявили, що Сущенко є кадровим співробітником Головного управління розвідки Міноборони України в званні полковника. Міноборони України цю інформацію спростувало.



Сущенку в РФ пред'явлено звинувачення в шпигунстві (ст.276 КК РФ), свою вину він заперечує. За словами Фейгіна, його підзахисному закидають кілька епізодів шпигунства.



Його адвокат зазначає, що Сущенко, який протягом шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства "Укрінформ" в Парижі, неодноразово відвідував Росію, і під час затримання знаходився там особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі.



Фейгін повідомив також, що в справі українського журналіста, крім співробітників ФСБ, які здійснювали його затримання, є ще всього один свідок – старий знайомий Сущенка.



Міжнародні та Європейська федерації журналістів в кінці січня 2017 року приєдналися до інших правозахисних груп і міжнародним організаціям у вимозі зняти звинувачення з арештованих в РФ журналістів Сущенка та Миколи Семени (останньому в Криму пред'явлено звинувачення в закликах до сепаратизму).



Захист Сущенка також готує скаргу на його арешт до Європейського суду з прав людини.