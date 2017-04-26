Сущенко в РФ оставили под стражей до конца июня

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Среда, 26 апреля 2017, 14:42

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 июня арест украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно удерживаемому в России и обвиненному в шпионаже.

Об этом сообщает 26 апреля российский "Интерфакс".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко на два месяца, то есть до 30 июня 2017 года", – огласила свое решение судья Маргарита Котова в среду.

Таким образом суд отклонил просьбу адвоката Марка Фейгина об изменении его подзащитному меры пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в гостевом доме посольства Украины в Москве.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно".

Перед началом рассмотрения обвиняемый и его защита просили оставить заседание открытым, так как никакие сведения, составляющие гостайну, при продлении меры пресечения никогда не обсуждаются.

"Мы разбираемся только с вопросом о продлении срока содержания под стражей, содержания дела это никак не касается. Никакие вопросы, касающиеся сути обвинения, ранее ни разу не обсуждались", – отметил Фейгин, который также просил разрешить съемку процесса.

О задержании украинца в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года.

Спецслужбы РФ заявили, что Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника. Минобороны Украины эту информацию опровергло.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

Его адвокат отмечает, что Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился там по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

Фейгин сообщил также, что в деле украинского журналиста, кроме сотрудников ФСБ, осуществлявших его задержание, есть еще всего один свидетель - старый знакомый Сущенко.

Международные и Европейская федерации журналистов в конце января 2017 года присоединились к другим правозащитным группам и международным организациям в требовании снять обвинения с арестованных в РФ журналистов Сущенко и Николая Семены (последнему в Крыму предъявлено обвинение в призывах к сепаратизму).

Защита Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

Темы: Сущенко
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