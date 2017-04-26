Бойовики продовжують порушувати "тишу", поранили бійця АТО

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Середа, 26 квітня 2017, 18:49

Протягом дня один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення в наслідок обстрілів.

Про це йдеться зведенні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим "Тиші", а з початку доби вони 18 разів обстріляли позиції Сил АТО.

"На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар`їнки діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому напрямку, мінометами калібру 82-мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер", - повідомили в прес-центрі.

Також у повідомленні сказано, що на Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру бойовики стріляли по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки, Троїцького і Новозванівки.

Українська правда

Теми: бойові дії АТО
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