Бойовики продовжують порушувати "тишу", поранили бійця АТО
Протягом дня один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення в наслідок обстрілів.
Про це йдеться зведенні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у Facebook.
Зазначається, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим "Тиші", а з початку доби вони 18 разів обстріляли позиції Сил АТО.
"На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар`їнки діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.
"На Донецькому напрямку, мінометами калібру 82-мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер", - повідомили в прес-центрі.
Також у повідомленні сказано, що на Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру бойовики стріляли по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки, Троїцького і Новозванівки.
Українська правда
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