Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики продовжують порушувати "тишу", поранили бійця АТО

Середа, 26 квітня 2017, 18:49

Протягом дня один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення в наслідок обстрілів.

Про це йдеться зведенні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим "Тиші", а з початку доби вони 18 разів обстріляли позиції Сил АТО.

"На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар`їнки діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому напрямку, мінометами калібру 82-мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер", - повідомили в прес-центрі.

Також у повідомленні сказано, що на Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру бойовики стріляли по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки, Троїцького і Новозванівки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: бойові діїАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
бойові дії
У Росії одні провали, але нам це дається надзвичайно важкою ціною. Центр оборонних стратегій про рік повномасштабної війни
Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та в регіонах, де ведуться бойові дії
Важкі бої за Соледар, перестановки в Генштабі РФ, танки Leopard від Польщі – головне про війну за тиждень
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: