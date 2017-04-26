СБУ заявляє про затримання посадовця Нацгвардії, а в НГУ спростовують

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Середа, 26 квітня 2017, 21:55

Служба безпеки України заявляє про затримання у Києві начальника квартирно-експлуатаційної служби однієї з військових частин Національної гвардії, який брав з підприємців гроші за надання бійців для охорони комерційних об’єктів.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали ділка у погонах під час одержання неправомірної вигоди – квартальної "виручки" у сумі 15 тисяч доларів США", - зазначається у повідомленні.

Згідно з інформацією, вже відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, й тривають невідкладні слідчі дії.

Водночас прес-служба Нацгвардії заявляє, що всі заступники командирів військових частин Національної гвардії Київського гарнізону виконують свої обов’язки у штатному режимі, й інформація щодо їх затримання не відповідає дійсності.

"Натомість, за нашими даними, Службою безпеки України затримано начальника служби однієї з військових частин, який, за своїми посадовими обов’язками, відповідає за експлуатацію приміщень. Ніяких офіційних документів про факт затримання до Національної гвардії України не надходило", - сказано у заяві.

Українська правда

Теми: СБУ Нацгвардія
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