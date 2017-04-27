МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням московського суду продовжити на два місяці термін утримання під вартою журналіста Укрінформу Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Судова влада Російської Федерації вкотре знехтувала клопотаннями захисту українського громадянина та консула України про зміну для Романа Сущенка запобіжного заходу на домашній арешт. Це, як і провокативний характер його затримання та безпідставність висунутих проти Романа звинувачень, є демонстративним свідченням того, що політично заангажовані справи проти громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є невід'ємним елементом гібридної війни, що веде держава-агресор проти України та її народу", - зазначили в МЗС.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити свавілля щодо незаконно утримуваних громадян України, невідкладно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.

Як повідомлялося, Лефортовський суд Москви продовжив до 30 червня арешт українському журналісту Роману Сущенко, якого незаконно утримують у Росії і звинувачують в шпигунстві.

Як відомо, про затримання українця в Москві ФСБ повідомила 3 жовтня 2016 року.



Спецслужби РФ заявили, що Сущенко є кадровим співробітником Головного управління розвідки Міноборони України в званні полковника. Міноборони України цю інформацію спростувало.



Сущенку в РФ пред'явлено звинувачення в шпигунстві (ст.276 КК РФ), свою вину він заперечує. За словами Фейгіна, його підзахисному закидають кілька епізодів шпигунства.



Його адвокат зазначає, що Сущенко, який протягом шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства "Укрінформ" в Парижі, неодноразово відвідував Росію, і під час затримання знаходився там особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі.



Фейгін повідомив також, що в справі українського журналіста, крім співробітників ФСБ, які здійснювали його затримання, є ще всього один свідок – старий знайомий Сущенка.



Міжнародні та Європейська федерації журналістів в кінці січня 2017 року приєдналися до інших правозахисних груп і міжнародним організаціям у вимозі зняти звинувачення з арештованих в РФ журналістів Сущенка та Миколи Семени (останньому в Криму пред'явлено звинувачення в закликах до сепаратизму).



Захист Сущенка також готує скаргу на його арешт до Європейського суду з прав людини.