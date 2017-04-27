Польські націоналісти знищили пам’ятник воякам УПА поблизу Перемишля

Активісти та представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.

Акція, яка відбувалася за згодою війта гміни Стубно і в яку не втручалася поліція, викликала рішучий протест Об'єднання українців у Польщі (ОУП), яке прийняло заяву з цього приводу, передає Укрінформ.

"26 квітня сталася чергова антиукраїнська провокація у Підкарпатському воєводстві - розбір залишків українського місця пам'яті в селі Грушовичі, гміна Стубно. Два роки тому це місце пам'яті було зруйновано невідомими вандалами, а нинішня акція здійснена "групою активістів", в якій участь взяв війт зміни Стубно, а патронат взяла на себе політична партія "Національний рух", - йдеться в заяві.

Фото: portalprzemyski.pl

У ній підкреслюється, що організатори провокації не приховують, що їх метою є перешкоджання відзначенню 70-ї річниці акції "Вісла", тобто депортації 140 тис. українців з рідних земель південно-східної Польщі на північ і захід.

В Об’єднанні нагадали, що безкарність і відсутність реакції польської держави на дії "невідомих зловмисників" упродовж 2015-2016 років лише заохочують зловмисників в Польщі та Україні до таких провокацій.

"На жаль, так і сталося. Безкарність робить сміливішими. Тому ті, хто прагне підпалити польсько-український кордон, за кожним разом роблять крок уперед",- йдеться в заяві ОУП.

У ній наголошується, що настав час аби польський уряд і підлеглі йому служби правопорядку і безпеки здійснили рішучі кроки.

"Звертаємося з пильним закликом до пані прем’єр Беати Шидло, аби вона сприйняла цю справу як пріоритетну для забезпечення громадського спокою у країні", - йдеться в заяві.

У ній також є заклик до польської громадської думки "не піддаватися на антиукраїнські провокації" і не погоджуватися на "плюндрування могил, розпалювання ненависті на національному грунті, а також приниженні осіб інших національностей".

Як інформує portalprzemyski.pl, війт гміни Стубно Януш Слабіцький заявив, що пам'ятник усунуто в рамках громадської ініціативи, оскільки він псував естетичний вигляд кладовища, був нестабільний, а відтак небезпечний для оточення. Крім того, він заявив: "якщо глибоко копати, то можна викопати якісь людські останки", а в майбутньому це буде місце для поховання. Натомість, елементи розібраного пам'ятника можуть бути використано в будівництві.

Нагадаємо, що упродовж 2014-2016 років на півдні Польщі знищено чи сплюндровано більше десяти місць пам'яті. В жодному випадку зловмисників не було затримано. У багатьох випадках інформація про це першою з'являлася на проросійських сайтах.