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Польские националисты уничтожили памятник воинам УПА вблизи Перемышля

Четверг, 27 апреля 2017, 04:04
Польские националисты уничтожили памятник воинам УПА вблизи Перемышля

Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами.

Акция, которая проходила с согласия войта Стубно и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП), которое приняло заявление по этому поводу, передает Укринформ.

"26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве - разборка остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция осуществлена "группой активистов", в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия "Национальное движение", - говорится в заявлении.

 
Фото: portalprzemyski.pl
 

В нем подчеркивается, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является препятствование мероприятиям 70-й годовщины акции "Висла", то есть депортации 140 тыс. украинцев из родных земель юго-восточной Польши на север и запад.

В Объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции польского государства на действия "неизвестных злоумышленников" на протяжении 2015-2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям.

"К сожалению, так и произошло. Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто хочет поджечь польско-украинскую границу, каждый раз делают шаг вперед ", - говорится в заявлении ОУП.

В нем отмечается, что пришло время, чтобы польское правительство и подчиненные ему службы правопорядка и безопасности совершили решительные шаги.

"Обращаемся с пристальным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного порядка в стране", - говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв к польской общественной мысли "не поддаваться на антиукраинские провокации" и не соглашаться на "осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а также унижение лиц других национальностей".

Как информирует portalprzemyski.pl, войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник устранен в рамках общественной инициативы, поскольку он портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а потому опасен для окружающих. Кроме того, он заявил: "Если глубоко копать, то можно выкопать какие-то человеческие останки", а в будущем это будет место для захоронения. Зато, элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве".

Напомним, что на протяжении 2014-2016 годов на юге Польши уничтожено или осквернено более десяти мест памяти. Ни в одном случае злоумышленников не задержали. Во многих случаях информация об этом первой появлялась на пророссийских сайтах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшадиаспораистория
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