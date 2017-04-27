Екс-нардеп РФ розповів, хто стоїть за вбивством Вороненкова

2175 переглядів
0
Четвер, 27 квітня 2017, 12:46

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що за вбивством екс-депутата російського парламенту Дениса Вороненкова в Києві стоять російські спецслужби.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами досі не з'являється "альтернативних варіантів".

"Я багато чого не все можу розповісти… є ряд досить цікавих деталей щодо того, як саме діяли кілери, як вони були організовані, де і як вони отримували замовлення. Але все це лише підтверджує загальну теорію, що за цим стоять російські спецслужби і, скоріше за все, конкретна людина", - сказав Пономарьов.

На його думку, ця справа з точки зору розкриття простіша ніж справа Павла Шеремета.

Він також додав, що завдяки охоронцеві був убитий кілер, а відповідно, відомо, хто він був, відомі спільники, відомо, як вони отримували замовлення, відомо, які у них були проблеми по ходу реалізації цього злодіяння.

"Тобто, всі подробиці видно. Головне, що для слідства потрібно зробити, те, над чим вони працюють – це довести, хто був замовником", - зазначив Пономарьов.

Як відомо, 23 березня, у центрі Києва при вході в готель Прем’єр Палас розстріляли колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Він ішов на зустріч із ще одним колишнім депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим.

Нападник вистрілив у Вороненкова та його охоронця, охоронець встиг у відповідь вистрілити у кіллера. І охоронець, і кілер отримали поранення. Пізніше кілер помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Вороненков восени 2016 року виїхав із Росії, а в грудні автоматично отримавукраїнське громадянство, оскільки має українське коріння.

Він розповідав, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію.

Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляв, що його не було в залі під час голосування, а проголосувала його картка.

24 березня Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук написав, що вбивця Вороненкова - громадянин України Павло Паршов, який пройшов спеціальне навчання в школі для диверсантів в Росії.

"Вбивство Дениса Вороненкова було скоєно громадянином України, Паршовим Павлом Олександровичем, 1988 року народження, уродженцем міста Севастополь, агентом російських спецслужб. (...) У Росії, де він перебував перед перекиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів, створеної ще за часів сталінського НКВС", - написав Геращенко на сторінці в Фейсбуці.

За даними депутата, в Україні Паршов вів звичайне життя, був приватним підприємцем, в 2011 році був оголошений в розшук за економічні злочини.

"За своє життя Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за кордон України. Але в лютому 2015 року він перетнув кордон України, пройшовши пішки через один з КПП на кордоні з Білоруссю", - пояснив він.

Теми: Росія убивство Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кримський суд відхилив скаргу Полозова на слідчого ФСБ 27 квітня 2017, 12:26
Газпром збільшив вимоги до Нафтогазу до 37 мільярдів доларів 27 квітня 2017, 11:21
Росія розганяє тему про загрозу ядерного удару США по РФ 27 квітня 2017, 10:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ляшко заявив, що борг в 15 мільйонів виплатить за 5 років
Газпром збільшив вимоги до Нафтогазу до 37 мільярдів доларів
Україна готова блокувати сепаратистське й російське мовлення на Донбасі
Хроніка 27 квітня. Яєчний дощ у ВР через Харківські угоди та теракти у Дніпрі
Усі новини
Музика

10 музичних фестивалів Європи, які варто відвідати цього літа

#ВакциниПрацюють

5 фактів про щеплення