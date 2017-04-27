Окружний адмінсуд заборонив "земельний" референдум – Тимошенко

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Четвер, 27 квітня 2017, 14:41

Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону проводити референдум проти продажу сільськогосподарської землі.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 27 квітня під час прес-конференції у Львові, інформує прес-служба політсили.

На думку Тимошенко, на суд вплинув президент Петро Порошенко.

"Сьогодні Окружний адмінсуд Києва, який повністю перебуває під тиском і керуванням президента, прийняв ухвалу про заборону народу України проводити референдум, заявила політик.

На думку Тимошенко, дві революції в Україні не призвели до зламу кланово-олігархічної системи.

"Сьогодні інтереси людей стоять на останньому місці, панують клани і один з найбільших олігархів – чинний президент. Ми всіма можливими засобами спробуємо вплинути на нього, щоб він таки припинив використовувати судову систему", – заявила вона.

У разі продовження заборони проведення референдуму, зусиллями 10 тисяч членів ініціативної групи "Батьківщина" погрожує розпочати масовий збір підписів громадян проти продажу сільськогосподарської землі.

Про процес з підготовки проведення всеукраїнського референдуму щодо продажу сільгоспземлі партія "Батьківщина" оголосила 7 квітня.

Українська правда

Теми: Тимошенко земля
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