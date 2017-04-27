35-річному киянину оголосили підозру у викраденні "Апостола"

Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру 35-річному зловмиснику, який намагався збути викрадену із бібліотеки ім. Вернадського книгу "Апостол".

Про це повідомляє 27 квітня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.



В ході досудового слідства, розпочатого за фактом крадіжки стародруку, було отримано інформацію про те, що вказаною особою заплановано проведення зустрічі з потенційним покупцем з метою продажу цієї книги. Її вартість зловмисник оцінив у 2,5 млн гривень.



25 квітня 2017 року в приміщенні ресторану на вулиці Саксаганського при спробі збуту стародруку зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.



При проведенні огляду місця події книгу вилучили та у подальшому її оглянули співробітники Національної бібліотеки України ім. Вернадського, які встановили, що це саме той екземпляр "Апостолу", який було викрадено з бібліотеки 10 травня 2016 року, інформує Максимець.



За результатами слідчих дій особі, яка намагалася незаконно збути стародрук, вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 198 КК України (збут майна, одержаного злочинним шляхом).



Крім того, до правоохоронці просять Шевченківський районний суд Києва посадити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.



Щодо інших осіб, які були затримані на місці події, проводиться перевірка на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, зазначають також правоохоронці.



Водночас за словами Максимець, тривають заходи щодо встановлення та розшуку усіх осіб, причетних до крадіжки стародруку.

Українська правда