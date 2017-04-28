США закликали Радбез ООН до тиску на Росію

Постпред США в ООН Ніккі Гейлі закликала Раду безпеки посилити тиск на Росію через ситуацію в Сирії.

Про це вона заявила в ході засідання Радбезу в четвер, повідомляє Reuters.

За її словами, необхідно зосередити "всі погляди і всі тиски на Росію", щоб покласти край сирійському конфлікту.

"Саме вони (Росія) могли б зупинити це, якби захотіли... Ми повинні чинити тиск на Росію", - сказала Гейлі.

"Я буду продовжувати наполягати на тому, щоб Рада Безпеки діяла, щоб зробила щось, незалежно від того, чи продовжить Росія накладати вето, тому що це наш голос, який потрібно почути", - заявила вона.

Хейлі додала, що Росія продовжує "покривати сирійський режим".

"Росія продовжує прикривати лідера, який використає хімічну зброю проти свого народу", - підкреслила вона.

При цьому заступник постпреда РФ в ООН Петро Іллічов заявив, що Росія, Іран і Туреччина працюють над припиненням бойових дій в Сирії для доставки гуманітарної допомоги.

"Ні ви (США), ні західні колеги не сказали жодного слова про те, що ви робите, щоб поліпшити ситуацію", - сказав він.

Раніше Росія 8 разів блокувала резолюції по Сирії, що засуджують дії президента країни Башара Асада.