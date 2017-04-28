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США призвали Совбез ООН к давлению на Россию

Пятница, 28 апреля 2017, 03:10

Постпред США в ООН Никки Хейли призвала Совет безопасности усилить давление на Россию из-за ситуации в Сирии.

Об этом она заявила в ходе заседания Совбеза в четверг, сообщает Reuters.

По ее словам, необходимо сосредоточить "все взоры и оказать все давление на Россию", чтобы положить конец сирийскому конфликту.

"Именно они (Россия) могли бы остановить это, если бы захотели… Мы должны оказывать давление на Россию", - сказала Хейли.

"Я буду продолжать настаивать на том, чтобы Совет Безопасности действовал, чтобы сделал что-то, независимо от того, продолжит ли Россия налагать вето, потому что это наш голос, который нужно услышать", - заявила она.

Хейли добавила, что Россия продолжает "покрывать сирийский режим".

"Россия продолжает прикрывать лидера, который использует химическое оружие против своего народа", - подчеркнула она.

При этом заместитель постпреда РФ в ООН Петр Ильичев заявил, что Россия, Иран и Турция работают над прекращением боевых действий в Сирии для доставки гуманитарной помощи.

"Ни вы (США), ни западные коллеги не сказали ни одного слова о том, что вы делаете, чтобы улучшить ситуацию", - сказал он.

Ранее Россия 8 раз блокировала резолюции по Сирии, осуждающие действия президента страны Башара Асада.

Темы: СШАРосcияООН
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