Яценюк не мітить у крісло голови Нацбанку – Іванчук

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 10:22

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не збирається претендувати на посаду голови Національного банку.

Про це заявив заступник голови фракції "Народний фронт" і голова парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук в інтерв'ю "Фокусу", передають "Українські новини".

"Його (Яценюка) позиція в тому, що керівником Нацбанку повинен бути не політик, а фахівець. Він із політики йти не збирається", – сказав депутат.

На думку Іванчука, головний мінус політики чинної голови НБУ Валерії Гонтаревої – те, що кредити не стали доступними для бізнесу й звичайних громадян.

Також він зазначив, що НБУ вирішив провести масову ліквідацію банків, що позначилося на економіці країни й вплинуло на інвестиційний клімат.

Як відомо, Гонтарева вирішила подати у відставку з посади голови Нацбанку з 10 травня.

Вона заявила, що обговорила з президентом Петром Порошенком кандидатуру свого спадкоємця.

Теми: Яценюк НБУ кадри
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