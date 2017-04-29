Північна Корея запустила балістичну ракету

1064 перегляди
0
Субота, 29 квітня 2017, 01:24

Північна Корея здійснила невдалий запуск балістичної ракети.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Пентагоні.

Запущена ракета, ймовірно, була балістичною ракетою середньої дальності, яка називається KN-17, повідомив чиновник.

KN-17 є наземною ракетою, що використовує тверде паливо і запускається з мобільної установки.

Запуск здійснено з аеродрому Пукчанг, ракета не досягла моря, впавши за 35 кілометрів від аеродрому, уточнили в Пентагоні.

Випробування відбулось через кілька годин після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй до збільшення тиску на Північну Корею.

"Всі варіанти реагування на майбутні провокації повинні залишатися на столі", - сказав Тіллерсон. 

Він додав, що для протистояння північнокорейській агресії, за необхідності, можуть бути застосовані військові дії.

Теми: Північна Корея США ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У США заявили про необхідність посилити тиск на КНДР 27 квітня 2017, 03:49
Трамп збирає сенат для обговорення проблеми Північної Кореї 25 квітня 2017, 07:48
Трамп закликав Радбез ООН "нарешті вирішити" проблему КНДР 25 квітня 2017, 02:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Північна Корея запустила балістичну ракету
Комітет кредиторів "Центренерго" ініціював санацію компанії
Лікар: Насірову вирізали один з ендокринних органів
Луценко призначив скандального Кулика в ГПУ
Усі новини
Україна-Польща

105 нелегальних польських пам'ятників в Україні, легалізацію яких зірвав інцидент в Грушовичах

Репортаж

Один день зі зйомок фільму про захисників Донецького аеропорту