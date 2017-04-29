У Росії - "Надоел": Путіна просять більше не йти у президенти

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Субота, 29 квітня 2017, 17:10

У містах Росії проходять акції "#Надоел" учасники яких хочуть подати звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням не висувати свою кандидатуру на 4-й президентський термін. 

Як повідомляє РБК, у Петербурзі учасників акції затримували: поліція відвезла до поліцейських відділків до 50 осіб. 

При цьому за даними активіста "Открытой России" у Санкт-Петербурзі затримали 60 осіб, а правозахисний проект "ОВД-Инфо" повідомив про 120 затриманих.

Користувачі у соцмережах зазначають, що акцію у Пітері було жорстко розігнано. 

У Москві близько 400 учасників акції пройшли від Слов'янській площі біля метро "Китай-Город" до будівлі Адміністрації президента на Ільїнці.

"Поліція встановила загородження на частини пішохідної зони Іллінки. Біля входу до приймальні встановлено рамки, учасників акції оглядають і вишикують у чергу", - йдеться у повідомленні.

Раніше влада Москви і столична поліція попередили організаторів неузгодженої акції, яку організував рух "Открытая Россия" Михайла Ходорковського, що захід не було санкціоновано і можливі наслідки, а також закликали москвичів "не піддаватися на провокації" і відмовитися від участі.

Зазначається, що акція у Москві відбулася без затримань, подати звернення до Путіна вдалося усім, хто бажав це зробити. 

 

Близько 15:30 за місцевим часом акція завершилася, поліція почала розбирати загородження. 

За даними поліції, участь у заході взяли близько 250 осіб, порушень громадського порядку не було. 

Акції #Надоел також відбулися у Єкатеринбурзі, Коломні, Челябінську, Томську, Казані, Новосибірську та інших містах.

Повідомляється, що навіть якщо акція була узгоджена з місцевою владою, поліція все одно затримувала організаторів.

Раніше рух Ходорковського "Открытая Россия" оприлюднив бланк для заповнення вимогами до президента, який закликав роздрукувати і принести 29 квітня до приймальні адміністрації президента в Москві і до прийомних президента в інших містах Росії. 

Українська правда 

Теми: Росія Путін опозиція вибори
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Коментарі — 2
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IP: 35.187.34.---svchkvl29.04.2017 17:33
Якось трохи недоречно назвали акцію "надоел". Треба було назвати "оху ел".
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович29.04.2017 17:31
В росії немає розвинутого цивілізованого суспільства. Тому в такій дуже багатій країні (де люди мають жити заможно) люди так бідно живуть і запивають таке життя горілкою. Крім того менталітет населення росії постійно "виховувався" або кнутом або (як зараз при путлєрі) кнутом і телевізором...... А в телєку одна брехня про це , про те , про інше . Кремль фашиста путлєра тратить шалені гроші на збагачення політичної своєї політичної "еліти" , війни , брехню в ЗМІ - лише щоб ЗАДУРИТИ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ. Населення росії НЕ ВАРТЕ ЖИТИ КРАЩЕ - ТАК В РОСІЇ БУЛО ЗАВЖДИ ! ! !
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