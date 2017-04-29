На Харківщині мер міста загинув під колесами вантажівки

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Субота, 29 квітня 2017, 20:36

Мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олена Баранник.

"Трагедія сталася, коли міський голова підійшов до вантажівки, що поливала квіти. Автомобіль не стояв на ручному гальмі й наїхав на людину", - зазначила Баранник.

За її словами, потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

"За фактом наїзду розпочато розслідування. Попередньо - це нещасний випадок", - додала начальник відділу комунікацій.

Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років. Він переобраний на посаду мера Дергачів в жовтні 2015 року з результатом 62,5% голосів.

Теми: Харківська область
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