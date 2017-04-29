На Харківщині мер міста загинув під колесами вантажівки

Мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олена Баранник.

"Трагедія сталася, коли міський голова підійшов до вантажівки, що поливала квіти. Автомобіль не стояв на ручному гальмі й наїхав на людину", - зазначила Баранник.

За її словами, потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Пізніше Баранник повідомила, що за фактом загибелі Лисицького відкрили кримінальне провадження.

"Інформація про трагедію надійшла до Дергачівського відділу поліції близько 16:00. Для встановлення всіх обставин на вулицю Залізничну виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо відомо, що мер міста Дергачі Олександр Лисицький підійшов до вантажівки з водою. Автомобіль почав рухатися і наїхав на чоловіка. Лисицький отримав важкі травми, від яких помер дорогою до лікарні", - зазначила Баранник.

"За першою версією, 61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з власної необережності збив 61-річного мера Дергачів", - додала вона.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України - з санкцією від 3 до 8 років позбавлення волі.

Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років. Він переобраний на посаду мера Дергачів в жовтні 2015 року з результатом 62,5% голосів.