Контрольний пост "Мар'їнка" обстріляли з гранатометів

У суботу близько 20.00 російські найманці обстріляли контрольний пост "Мар’їнка", що на напрямку КПВВ "Мар’їнка".

Як повідомляє Державна прикордонна служба, вогонь терористи вели з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, з використанням стрілецької зброї та гранатометів.

Постраждалих серед громадян та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.