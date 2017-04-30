Контрольний пост "Мар'їнка" обстріляли з гранатометів

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Неділя, 30 квітня 2017, 10:13

У суботу близько 20.00 російські найманці обстріляли контрольний пост "Мар’їнка", що на напрямку КПВВ "Мар’їнка".

Як повідомляє Державна прикордонна служба, вогонь терористи вели з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, з використанням стрілецької зброї та гранатометів.

Постраждалих серед громадян та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Теми: АТО Прикордонна служба
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