В Одесі побилися за пляж, який готували під забудову: 10 затриманих

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Неділя, 30 квітня 2017, 17:56

В Одесі внаслідок конфлікту між групами активістів на будмайданчику в районі пляжу "Отрада" поліція затримала 10 осіб.

Про це 30 квітня повідомили в управлінні Нацполіції Одеської області. 

"10 осіб доставлено до Приморського відділу поліції в Одесі для встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні. 

За даними місцевого видання "Думская.net",  затримані - з числа прихильників забудовника.

Як повідомив радник начальника ГУПН в Одеській області Руслан Форостяк, на двох з них будуть складені адміністративні протоколи за злісну непокору законним вимогам поліції і хуліганські дії.

"Підрозділи поліції забезпечували охорону право прядка під час мирної акції громадян, які вимагали припинити будівництво в межах паркової та курортної зони. На місці події були присутні і інші активісти, які підтримували забудовника. Бійки як такої не відбулося", - повідомив Форостяк. 

За даними видання, проти будівництва виступали активісти "Автомайдану", "Вуличного фронту", "Сокола", "Громадянського фронту" і "Зеленого листа". Підтримувала забудовника "Рада громадської безпеки".

 
Фото - Сергей Смоленцев
 

 

 

Акція завершилася знесенням фундаменту і багаттям.  В "Автомайдані" зазначили, що  ями під фундамент засипані землею, а паркан, який перекривав частину схилу "Отрады", знищений. 

Фундамент незаконної споруди розміщено між комплексом "Отрада Біч Клаб" і майданчиком для бадмінтону, земельна ділянка перебуває у комунальній власності.
Днями будмайданчик відвідали представники ДАБК, які, за даними "Думской", проведення будівельних робіт не зафіксували, а згодом "виявили будівництво капітальної стіни, дозвільні документи на проведення зазначених робіт -відсутні". 
Українська правда 

Теми: Одеса поліція будівництво
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