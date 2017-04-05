ВР дозволила мешканцям гуртожитків безкоштовно приватизувати оселі

897 переглядів
0
Середа, 5 квітня 2017, 12:33

Верховна Рада дозволила громадянам безкоштовно приватизувати приміщення гуртожитків, в яких вони мешкають більше п'яти років.

За відповідний законопроект №1076 у середу проголосували 256 депутатів.

Це було повторне друге читання з урахуванням пропозицій президента Петра Порошенка.

Згідно із законопроектом, вищезазначене право отримують громадяни, що проживають в окремих житлових приміщеннях та у разі, якщо їхні гуртожитки знаходяться у власності об'єднаних територіальних громад.

Іще однією умовою для можливості безкоштовної приватизації є те, що мешканець гуртожитку або його сім'я були вселені в гуртожиток на підставі спеціального ордера і проживали в ньому за договором найму жилого приміщення.

Згідно з текстом законопроекту, право на приватизацію поширюється на приміщення в гуртожитках, побудованих в радянські часи на загальнодержавні кошти (у тому числі за рахунок державних і колективних підприємств та організацій) та які були включені до статутних капіталів (фондів) господарських товариств та інших організацій, створених у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних чи комунальних підприємств, в тому числі ті, які в подальшому були передані в статутні капітали інших юридичних осіб або відчужені іншим способом.

Перед ухваленням законопроекту перед Радою виступив депутат з фракції БПП Андрій Антонищак. За його словами, на це рішення чекають 500 тисяч українців, які мешкають в гуртожитках.

"Вони не можуть оформити свої договірні відносини по електриці, по газопостачанню, по приписках навіть", - перелічив він проблеми, з якими зараз стикається ця категорія громадян.

Українська правда

Теми: Верховна Рада законодавство приватизація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Корчак закликала Раду організувати міжнародну перевірку НАЗК 4 квітня 2017, 22:47
Рада не змогла обрати новий склад Рахункової палати 4 квітня 2017, 17:06
Рада змінила правила руху автівок на перехрестях 4 квітня 2017, 13:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 5 бійців
Кабмін подумає над роллю Фірташа, Льовочкіна й Бойка на ринку газу
ГПУ проводить обшук в "Укрнафті"
НАЗК визнало збій в роботі підставою несвоєчасного подання декларацій
Усі новини
Технології

На Лук'янівці будуть створювати Інноваційний парк для стартаперів

Здорова їжа

100 суперкорисних продуктів