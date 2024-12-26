Bihus.Info дізнались, хто з суддів і поліцейських приватизував службове житло, приховуючи власне

Журналісти Bihus.Info дослідили, що ціла низка суддів та поліцейських протягом останніх років отримали і приватизували службові квартири в київських новобудовах, при цьому частина з них перед цим приховувала придбане раніше особисте житло.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Дослівно: "Попри те, що сама по собі і роздача, і приватизація службового житла є законними, цією можливістю дуже часто чомусь користуються не ті службовці, що справді цього потребують".

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Деталі: У розслідуванні йдеться, зокрема, про колишню суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Людмилу Губську, яка у 2019 році отримала в користування трикімнатну службову квартиру в ЖК "Комфорт Таун". Вартість такої нині – щонайменше 115 тисяч доларів. Вже у 2023 році вона її приватизувала і через декілька місяців звільнилась.

"При цьому родина судді явно не з тих, що потребує такої допомоги від держави. У 2022 Губська стала власницею двокімнатної квартири та паркомісця у новому житловому комплексі у Черкасах. Там також придбав ще одне двокімнатне помешкання її син Руслан Губський. Невістка ж тим часом купила ще дві однокімнатні квартири у тому ж ЖК "Комфорт Таун" у Києві. Загалом суддя з родиною за час користування службовим житлом скупилися нерухомістю і авто приблизно на чотириста тисяч доларів", - пише Bihus.Info.

За даними журналістів, квартиру у "Комфорт Тауні" також приватизувала і Юлія Войтковська, колишня секретар судового засідання у Шостому апеляційному адміністративному суді. На момент отримання службового житла ні вона, ні її донька власного житла в Києві не мали. У 2022-му 18-річна донька Войтковської Анна Косенко придбала велику нову квартиру у ЖК "Русанівська Гавань". Але ні Войтковська, ні Косенко у ній не проживали, бо нею відразу почав користуватися суддя Євген Мєзєнцев, помічницею якого і працювала Юлія Войтковська.

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Суддя Господарського суду міста Києва Юрій Підченко отримав від держави і майже одразу приватизував трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Моторний". Втім, ще до початку користування службовим житлом, його дружина Інна Підченко придбала власну квартиру у Києві, яка загадково зникла із декларацій судді саме перед отриманням службової.

Журналісти встановили, що дружина судді просто переписала своє помешкання на матір. У неї ж, окрім цього "подарунку" від доньки, у 2021-му з’явилась ще одна квартира – в дорогому ЖК "Дельмар" на Печерську. Квартири такої ж площі, в залежності від ремонту, нині коштують від 170 до 250 тисяч доларів.

Журналісти дослідили, що житло від держави отримують і правоохоронці. Так, наприклад, Сергій Бойчук, очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, у 2023 році приватизував службову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела". При цьому у своїх деклараціях за попередні роки він вказував, що ще із 2014 володів двокімнатною квартирою на Позняках. Перед тим, як поліцейський почав користуватися службовим житлом, власна квартира із його декларацій зникла. Як пояснив Бойчук у коментарі Bihus.Info, нині вона належить його матері.

Ще дві службові квартири, за даними журналістів, у ЖК "Славутич" отримали близькі до очільника Нацполіції Івана Вигівського правоохоронці Дмитро Соколов і Артем Родигін. Обидва в останні роки міняли місця роботи в залежності від перепризначень Вигівського і врешті отримали посади в Києві. Ця близькість могла вплинути на швидкість і "якість" отримання службового житла – "Славутич" є найдорожчим ЖК в нашому переліку і одним з найдорожчих комплексів, де нині в Києві взагалі є службові квартири.

Дмитро Соколов, очільник одного з департаментів НПУ, говориться у розслідуванні, почав користуватись трикімнатною квартирою у 2022-му і вже за два роки її приватизував. В цей період часу його родина активно купувала нерухомість під Києвом. Зокрема, у матері поліцейського у 2022-му з’явилась квартира на 70 квадратних метрів в одному із житлових комплексів у Софіївській Борщагівці. Ще одну квартиру у цьому ЖК у 2024 році придбала і теща Соколова.

Артем Родигін, заступник начальника ГУНП у Києві, отримав чотирикімнатну квартиру у цьому ж житловому комплексі. Наразі вона ще не приватизована, однак вже виключена із переліку службових – це основний крок до приватизації квартири.