Порошенко: Агресія Кремля зростатиме з наближенням виборів президента РФ
Агресія Росії зростатиме із наближенням виборів президента у 2018 році, аби відволікти увагу від внутрішніх проблем.
Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив президент України Петро Порошенко.
"Кремль готується до президентських виборів у 2018 році, і він стає все більш агресивним, щоб приховати свої слабкі місця. Росія змінила свою тактику на Донбасі, піднімаючи ставки аж до створення квазідержав. Вона активізує репресії в Криму, щоб змусити мовчати дисидентів", - заявив Порошенко.
За словами Порошенка, Росія досі живе за принципами Російської імперії.
"Росія шукає майбутнє у своєму імперіалістичному минулому, де не було верховенства права, де була експансія. Це те, що Росія практикувала раніше і практикує зараз.
Росія хоче поринути нас у світ, змальований братами Стругацькими у романі “Населений острів”.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 6, 2017
“Массаракш” – світ навиворіт. pic.twitter.com/Bccc6QlV0T
Він також заявив, що Москва досі прагне покарати Україну за європейський вибір та намагається розварити Київ і Варшаву.
"Москва брутально спробувала зіштовхнути Польщу з Україною. Але дружба між нашими державами протистоїть цьому". – наголосив Порошенко.
Він закликав Європу до солідарності у протистоянні кремлівським планам.
Українська правда
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