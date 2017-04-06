Порошенко: Агресія Кремля зростатиме з наближенням виборів президента РФ

899 переглядів
0
Четвер, 6 квітня 2017, 13:00

Агресія Росії зростатиме із наближенням виборів президента у 2018 році, аби відволікти увагу від внутрішніх проблем.

Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив президент України Петро Порошенко.

"Кремль готується до президентських виборів у 2018 році, і він стає все більш агресивним, щоб приховати свої слабкі місця. Росія змінила свою тактику на Донбасі, піднімаючи ставки аж до створення квазідержав. Вона активізує репресії в Криму, щоб змусити мовчати дисидентів", - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, Росія досі живе за принципами Російської імперії.

"Росія шукає майбутнє у своєму імперіалістичному минулому, де не було верховенства права, де була експансія. Це те, що Росія практикувала раніше і практикує зараз.

Він також заявив, що Москва досі прагне покарати Україну за європейський вибір та намагається розварити Київ і Варшаву.

"Москва брутально спробувала зіштовхнути Польщу з Україною. Але дружба між нашими державами протистоїть цьому". – наголосив Порошенко.

Він закликав Європу до солідарності у протистоянні кремлівським планам.

Українська правда

Теми: Порошенко Росія ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко похвалив НАБУ 5 квітня 2017, 19:57
Порошенко призначив екс-заступницю Саакашвілі Гайдар своїм радником 5 квітня 2017, 10:20
Порошенко призначив посла України в Румунії 5 квітня 2017, 08:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Сімферополі затримали 60 людей, серед них журналіст і правозахисник
ЄВРОПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСУВАВ ЗА БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНИ
За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб
На ринку анексованого Сімферополя почалися масові затримання
Усі новини
Технології

На Лук'янівці будуть створювати Інноваційний парк для стартаперів

Інтерв'ю

Кинорежиссер Меелис Муху и его фильм "Давай сыграем в войну!"