Порошенко: Агресія Кремля зростатиме з наближенням виборів президента РФ

Агресія Росії зростатиме із наближенням виборів президента у 2018 році, аби відволікти увагу від внутрішніх проблем.

Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив президент України Петро Порошенко.

"Кремль готується до президентських виборів у 2018 році, і він стає все більш агресивним, щоб приховати свої слабкі місця. Росія змінила свою тактику на Донбасі, піднімаючи ставки аж до створення квазідержав. Вона активізує репресії в Криму, щоб змусити мовчати дисидентів", - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, Росія досі живе за принципами Російської імперії.

"Росія шукає майбутнє у своєму імперіалістичному минулому, де не було верховенства права, де була експансія. Це те, що Росія практикувала раніше і практикує зараз.

Росія хоче поринути нас у світ, змальований братами Стругацькими у романі “Населений острів”.

“Массаракш” – світ навиворіт. pic.twitter.com/Bccc6QlV0T — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 6, 2017

Він також заявив, що Москва досі прагне покарати Україну за європейський вибір та намагається розварити Київ і Варшаву.

"Москва брутально спробувала зіштовхнути Польщу з Україною. Але дружба між нашими державами протистоїть цьому". – наголосив Порошенко.

Він закликав Європу до солідарності у протистоянні кремлівським планам.

Українська правда