У Сімферополі затримали 60 людей, серед них журналіст і правозахисник
В анексованому Сімферополі затримали 60 людей під час рейду російських силовиків.
Про це на своїй сторінці написав журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Twitter.
"Затримано 60 осіб, разом з журналістом і правозахисником, які фіксували", - написав він.
Водночас, на "Радіо Свобода" з посиланням на Наумлюка повідомляє, що людей доставили в будівлю Центру "Е", де вже знаходилося декілька десятків затриманих.
"Серед них виявилися правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов, що фіксували рейд силовиків на ринку. У них вилучили паспорти, і зараз вони разом з кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі", - сказано у статті.
Як відомо, раніше стало відомо, що в анексованому Криму на центральному ринку Сімферополя силовики затримують людей.
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