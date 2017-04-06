Рада збільшила допомогу сім'ям загиблих військових

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Четвер, 6 квітня 2017, 17:39

Верховна Рада збільшила одноразову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців та військовим, що отримали інвалідність.

За відповідний законопроект №2406 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей" з пропозиціями президента проголосували 249 депутатів.

Зокрема, передбачається збільшення розмірів одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів до таких розмірів:

- у разі загибелі – з 250 тис. до 1,5-1,58 млн гривень;

- у разі інвалідності, пов'язаної з виконанням обов'язків військової служби:

- для інвалідів І групи – з 400 тис. до 617 тис. грн;

- для інвалідів II групи – з 300 тис. до 463 тис. гривень;

- для інвалідів III групи – з 250 тис. до 386 тис. гривень;

- у разі інвалідності, пов'язаної з проходженням служби, – до не менш як 105 прожиткових мінімумів.

Українська правда

Теми: Верховна Рада армія законодавство
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