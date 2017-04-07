Король Йорданії вважає, що Крим може бути предметом торгу щодо Сирії

Король Йорданії вважає, що якщо США і ЄС дійдуть з Росією порозуміння щодо Криму, то Путін може припинити підтримувати режим Башара Асада в Сирії.

Про це король Абдалла ІІ заявив у інтерв'ю The Washington Post.

"Я думаю вони будуть торгуватися, яким способом має піти Асад. В решті ми маємо отримати режим, який буде прийнятним для всього населення Сирії", - сказав він, відповідаючи на питання, чи погодиться Росія на відставку Асада.

"З російської точки зору, вони грають у те, що я називаю триходовою грою в шахи. Для них Крим важливий, Сирія важлива, Україна, і ми бачимо їх в Лівії. Американці і європейці мають домовлятися з росіянами з усіх цих проблем одночасно", - продовжив він.

Таким чином, на його думку, необхідне обговорення умов із взаємними поступками.

"Для росіян, я думаю, найважливішим є Крим. Якщо ви знайдете порозуміння щодо Криму, ви побачите більш гнучку позицію в Сирії, і, я думаю, Україна тоді стане меншою проблемою", - заявив король Абдалла.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що його ставлення до Сирії та президента цієї країни Башара Асада змінилися "дуже сильно" після того, як було скоєно хімічну атаку у провінції Ідліб.

Пізніше стало відомо що він не виключає можливість військових дій у Сирії як відповідь на хімічну атаку.