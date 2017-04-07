Росія блокує винесення питання Криму на міжнародні майданчики – Клімкін

1098 переглядів
0
П'ятниця, 7 квітня 2017, 11:11

Винесення питання деокупації Криму на обговорення Великої сімки чи "женевського формату", з залученням США, блокує Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час "години уряду" в Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутата від БПП Рефата Чубарова.

Чубаров зазначив, що 6 квітня у Сімферополі на центральному ринку влаштували масову облаву на кримських татар.

"Як у нас справи з ідеєю, озвученою президентом, щодо створення окремого міжнародного майданчика щодо Криму – де, коли і в якому форматі розпочне роботу такий майданчик?.. Коли ми об'єднаємо всі питання, пов'язані з відновленням територіальної цілісності України – Крим, Донбас?..", – запитав він.  

Клімкін відповів, що уже є резолюція Генасамблеї ООН щодо порушення прав людини у Криму: "Це і юридичне, і політичне підґрунтя для того, щоб працювати і зі структурами ООН, і з іншими міжнародними організаціями щодо створення тиску (на Росію – ред.) і щодо створення доступу до тимчасово окупованого Криму".

"Зараз ми працюємо з верховним комісаром ООН з питань прав людини, з Радою Європи для того, щоб реалізувати цю ідею. Поки що ми робимо особливий акцент саме на права людини", – сказав голова МЗС.

"Стосовно вчорашніх подій ми вже повідомили нашим друзям і партнерам з метою отримання відповідної, максимально жорстокою реакції", – зазначив Клімкін.

"Ідея створення окремого формату стосується ідеї побудови його або на майданчику Великої сімки з залученням Європейського Союзу, або з залученням Женевського формату (з залученням США та ЄС – ред.). На сьогодні у нас є згода всіх партнерів, крім Російської Федерації, яка намагається тотально блокувати це питання", – сказав він.

"Тому ми хочемо розпочати з ключових питань, які стосуються прав людини – те, що ми робимо, на міжнародних майданчиках. І поступово додавати до цього інші питання", – пояснив голова МЗС.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим анексія Росія кримські татари МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Король Йорданії вважає, що Крим може бути предметом торгу щодо Сирії 7 квітня 2017, 04:00
В Криму двох звинувачених у "справі 26 лютого" перевели під домашній арешт 7 квітня 2017, 02:22
Кримським татарам, звинуваченим у "справі "Хізб ут-Тахрір", продовжили арешт 6 квітня 2017, 23:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
БПП знову просуватиме кандидатуру "ручного" аудитора НАБУ – ЦПК
Росія блокує винесення питання Криму на міжнародні майданчики – Клімкін
Росія призупинила дію меморандуму з США після їх удару
Уряд не підвищуватиме пенсійний вік - Рева
Усі новини
Світло і харизма

Друзі та колеги згадують екс-вокаліста "Перкалаби" Андрія Федотова

Київ

На місці пам’ятника Леніну в Києві буде арт-інсталяція