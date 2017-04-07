"В'язень Болотної", якого викрадали з Києва, вийшов із колонії РФ

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:04

У російському Красноярську в п'ятницю на свободу вийшов опозиціонер Леонід Развозжаєв, засуджений за так званою "Болотною справою".

Про це повідомляє 7 квітня "Радіо Свобода".

Развозжаєв подякував усім, хто його підтримував, поки він був в ув'язненні, підкресливши, що можливо, завдяки цьому вижив.

Він також зазначив, що поки не вирішив, чим буде займатися після того, як відновить здоров'я. За словами Развозжаєва, йому хотілося б сприяти демократизації суспільства і досягненню соціальної справедливості, а також змінити ситуацію в системі виконання покарань.

Як відомо, у жовтні 2012 року Развожаєв, який намагався отримати політичний притулок в Україні, був викрадений з Києва й перевезений до Москви.

Пізніше слідчий комітет Росії заявив, що Развозжаєв в усьому зізнався. Сам Развозжаєв заявив, що написав явку з повинною під тиском.

У липні 2014 року Московський міський суд виніс обвинувальний вирок координатору "Лівого фронту" Сергію Удальцову і Леоніду Развозжаєву у справі про організацію масових заворушень на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року і спробі організувати аналогічні заходи в інших містах Росії. Вони були засуджені до чотирьох з половиною років колонії.

В достроковому звільненні йому було відмовлено. За твердженням Федеральної служби виконання покарань, він неодноразово порушував режим та може повторно здійснити вчинити злочин.

Наступні два роки Развозжаєв буде під наглядом російських правоохоронних органів. Відвідувати масові акції йому заборонено.

Теми: Росія
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