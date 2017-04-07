Аваков: Вибухи в Балаклії – теракт з боку Росії

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 15:54

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

Про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

"Виходячи з тих фактів, які видно з матеріалів Нацполіції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ", - сказав Аваков.

Він зазначив, що Нацполіція і МНС (Державна служба із надзвичайних ситуацій - УП) залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура. "Висновки прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня", - сказав Аваков.

Як відомо, 23 березня близько 3:00 на складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, в результаті яко] здетонували боєприпаси; остаточно пожежу загасили вранці 26 березня.

За словами міністра оборони Степана Полторака, пожежа в Балаклії знищила 70% боєприпасів.

Українська правда

Теми: Аваков МВС Харківська область
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