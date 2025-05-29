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Троє близьких родичок колишніх топправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі

Тетяна ОлійникЧетвер, 29 травня 2025, 20:53
Троє близьких родичок колишніх топправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі
Фото - bihus.info

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря – Оксана стала співвласницею компанії, яка замовила будівництво найбільшого в Україні готелю в Буковелі.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, йдеться про готель "Glacier Premium Apartments" у Буковелі. За оцінками видання Forbes він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів, на 810 апартаментів, спа, спортзал та люксові бутіки.

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Донька Сергія Чеботаря Оксана є співвласницею компанії "Глейшер Хілл", яка виступила замовником будівництва, її  частка у власності – 33,30%.

Родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. У власності його дружини Марини троє апартаментів, загальною площею 300 квадратних метрів у готелі "Rest & Ski Spa Resort". 

Олексій Тахтай – за час роботи в МВС разом з Чеботарем засвітився у скандалі з  родажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки. 

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Зараз Тахтай підозрюваний у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах.

Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку "Westhills" володіє ще трьома апартаментами дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя.  

Власницею 150 буковельських квадратних метрів Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020-му.

Сергій Кізь – роками працював у прокуратурі. А у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора. За цей короткий період він, зокрема, закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів "16 січня",  засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової, та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова. 

Після звільнення – практично одразу Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника Генпрокурора 10 різнопрофільних компаній. 

Усіх трьох згаданих у розслідуванні родичок колишніх топправоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, постійний партнер курорту Буковель – Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю "Glacier Premium Apartments". А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях.

Аваковполіціяпрокуратура
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