Аваков розповів, скільки видадуть біометричних паспортів до кінця року

До кінця 2017 року Державна міграційна служба зможе видати 1,5 мільйона біометричних закордонних паспортів.

Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Технічно ми готові. У нас до кінця року будуть постійно зростати потужність (видачі –ред.) постійно. Я думаю, ще близько півтора мільйони паспортів ми зможемо видати до кінця року. Напевне, це задовільний темп видачі", - сказав він.

Він не виключив, що можливі черги під час отримання біометричного закордонного паспорта.

Як відомо, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк у п'ятницю повідомив, що кожного дня більше 10 тисяч громадян України отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Соколюк розповів, що з початку видачі ID-паспортів 10 січня 2015 року їх вже отримали 3,025 мільйона українців.

Як відомо, 6 квітня Європарламент проголосував за введення безвізового режиму з Україною.

Українська правда